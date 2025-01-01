Еторе Паузини, 78-годишният чичо на италианската поп певица Лаура Паузини, е починал, след като е бил блъснат от кола, докато е карал колело в Болоня, съобщиха ежедневниците „Република“ и „Ресто дел Карлино“, цитирани от италианската новинарска агенция АНСА.
🔵 Grave lutto nella famiglia di #LauraPausini. Ettore Pausini, zio della cantante, è morto dopo essere stato investito alle porte di Bologna da un'auto pirata mentre era in bici. Aveva 78 anni. Ora è caccia alla vettura in fuga— Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 3, 2025
Шофьорът на колата е избягал от местопроизшествието след фаталния инцидент.
