Еторе Паузини, 78-годишният чичо на италианската поп певица Лаура Паузини, е починал, след като е бил блъснат от кола, докато е карал колело в Болоня, съобщиха ежедневниците „Република“ и „Ресто дел Карлино“, цитирани от италианската новинарска агенция АНСА.

Шофьорът на колата е избягал от местопроизшествието след фаталния инцидент.

Очаквайте още подробности!

