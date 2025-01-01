Чешката контраразузнавателна служба BIS, съвместно с екипи от Унгария и Румъния, разкри шпионска мрежа, организирана от Беларус на територията на Европа, съобщи Devdiscourse. Операцията доведе до изгонването на белоруски дипломат, идентифициран като агент на КГБ. Международното разследване, включващо Eurojust, подчертава как Беларус е използвала дипломатически привилегии за разузнавателни цели.
BIS съобщи, че разследването е установило дейността на белоруски шпиони в различни европейски държави, свързани с КГБ. Сред замесените е бивш високопоставен служител на молдовското разузнаване SIS, обвинен в предаване на класифицирани данни на Беларус.
Чешкото външно министерство потвърди изгонването на белоруския дипломат, който е имал дипломатически статут, като му е даден срок от 72 часа да напусне страната. Шефът на BIS, Михал Куделка, посочи необходимостта от по-строги ограничения за пътуванията на руски и белоруски дипломати в Шенгенската зона, подчертавайки риска от използване на дипломатическо прикритие за разузнавателни операции.