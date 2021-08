Today at 4 PM ET I will address the nation on my Administration’s response to Tropical Storm Henri, and give an update on the evacuation of American citizens, SIV applicants and their families, and vulnerable Afghans. — President Biden (@POTUS) August 22, 2021

Lightning illuminating the west side of Manhattan during last night’s storm #Henri pic.twitter.com/ROTSNyXD8E — Max Guliani (@maximusupinNYc) August 22, 2021

Тропическата буря Хенри връхлетя бреговете на американския щат Роуд Айлънд, съпроводена от силни ветрове, които доведоха до прекъсване на електричеството на десетки хиляди домове, и от поройни дъждове, причинили наводнения, предаде Асошиейтед прес.Властите предупредиха за опасност от наводнения във вътрешността на щата през следващите няколко дни.Милиони хора на Лонг Айлънд в щата Ню Йорк и в южната част на Нова Англия се подготвят за възможни наводнения и продължителни спирания на тока.

БГНЕС

#BREAKING: Conditions continue to deteriorate along the Rhode Island southern coastline as #HurricaneHenri

continues to pummel the coast with wind and rain. A landfall from #Henri in RI is expected some time after day break. pic.twitter.com/Vx5zcTj7md — Moshe Schwartz (@YWNReporter) August 22, 2021

Няколко големи моста в Роуд Айлънд бяха затворени за кратко, а някои крайбрежни пътища бяха почти непроходими.