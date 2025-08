Американски милионер и ловец на едър дивеч загина, след като беше убит от бивол по време на ловно пътуване в Южна Африка, предаде People.

Ашер Уоткинс, на 52 години, е проследявал 1,3-тонен кафърски бивол в провинция Лимпопо в неделя, 3 август, когато животното се нахвърлило върху него със скорост от 56 км/ч.

