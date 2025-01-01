Автобус, превозващ фенове на испанския футболен клуб "Барселона" до стадиона на белгийския Брюж за двубоя от Шампионската лига снощи, се е запалил, съобщи вестник Diario Sport. Феновете са евакуирани.
🚨| BREAKING: One of the buses that was supposed to carry the travelling Barça fans to the stadium has caught fire 😦 pic.twitter.com/UJc11Ys8ud— forblaugrana (@forblaugrana) November 5, 2025
Видео, публикувано от Diario Sport в социалната мрежа "Екс", показва гъст дим и пламъци в задната част на превозното средство. Екипи на пожарната и спешна помощ са помогнали на хората да се евакуират от автобуса. Няма данни за пострадали.
Барселона завърши наравно 3:3 като гост срещу Брюж. "Каталунците" прекъснаха серия от четири последователни успеха при гостувания в Шампионската лига.