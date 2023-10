The aftermath of the massacre of the music festival in southern Israel where Hamas carried out a barbaric attack that killed 260 civilians, many of which were foreigners.pic.twitter.com/jeC0iW9B8f — Alex Salvi (@alexsalvinews) October 8, 2023

#BREAKING | In new video from the electronic music festival in Re'im, police are seen evacuating civilians, many unaware of the seriousness of the situation.



Minutes later, Hamas massacred more than 250 people and kidnapped hundreds to Gaza.#Gaza #Israel #Israel_under_attack… pic.twitter.com/s3Y8TlYrEr — Breaking news 24/7 (@aliifil1) October 8, 2023

съобщи, че медицинските ѝ екипи са прибралил, на който са присъствалии който е бил нападнат от, предаде Асошиейтед прес. Общият брой се очаква да нарасне с оглед на това, че в района работят и други медицински екипи.На видеа, разпространени в социалните мрежи и от израелски медии, се вижда как. Много от тях са се скрили в близките овощни градини или са билиСредствата за масово осведомяване цитираха и очевидци, които говориха за клането, посочва ДПА.По-рано беше съобщено, чеи санеуточнен брой хора оттам, които са били отведени в Газа.Не е ясно далина музикалния фестивал са включени в известния към момента общ брой на убитите присрещу Израел, които според местни медии, които се позовават на източници от сферата на здравеопазването, саМеждувременно високопоставен член насъобщи, чеслед безпрецедентното си нападение срещу Израел, предаде Асошиейтед прес.Муса Абу Марзук каза това пред арабскоезичната медия "Ал Гад". Освен тях се твърди, че и радикалната палестинска групировка "Ислямски джихад" държи над 30 души.При атаката си срещу Южен Израел въоръжени бойци отведоха в Газа десетки пленници, включителноТочният им брой не беше ясен, докато двете групировки не направиха съобщенията си. Израелската армия заяви само, че има "значителен" брой отвлечени, но не даде повече подробности.

след предприетите от ислямисктата групировка Хамас мащабни атаки в Израел, съобщи говорител на израелската армия, цитиран от ДПА."На територията на Израел все още има", каза той снощи, около 36 часа след началото на атаката, която започна от ивицата Газа. Част от проникналите на израелска територия бойци са убити, но някои все още са на терен, добави говорителят.

В последните часовеВ няколко града хората отново трябваше да се скрият заради ракетни нападения от Газа.Снощи армията даде указания на жителите на две населени места в пограничния район да не напускат домовете си "заради ситуацията със сигурността"., каза говорителят. Израелските военновъздушни цели са в пълна готовност да атакуват цели в ивицата Газа, добави той.За последните няколко часа над 50 изтребителя са унищожили около 120 цели на движението Хамас, което е обявено за терористична организация от ЕС, САЩ и Израел, според изявлението.", заяви говорителят и добави, че групировката е отговорна за стотици жертви. "Десетки" вражески бойци са заловени, посочи той.

Най-малкосъобщи Си Ен Ен, като се позова на информация от американски официални източници, предаде Ройтерс.В резултат на атаките е живота си е загубил и, заяви говорител на външното министерство в Париж.съобщи, че 11 непалски студенти по агрономия са в неизвестностност след избухналото насилие в Израел, предаде ДПА. Те се обучавали в колеж по агрономство в Кибуц Алумим на границата с Газа.В учебното заведение имало общо 17 непалски студенти. Четирима са били ранени при нападенията и са приети за лечение, а за двама е потвърдено, че са в безопасност. Студентите са се намирали в Израел по програма за обучение на чуждестранни студенти, спонсорирана от израелската държава.В Израел работят около 4500 непалци, а по данни на непалските власти в споменатата програма участват общо 265 техни студенти.е в неизвестност след изненадващото нападение на Хамас в събота. Ирландските власти съобщиха, че са загубили връзка с 22-годишната Ким Дамти, чието местонахождение е неизвестно след безпрецедентната атака срещу Израел. Според изданието "Айриш таймс", което първо съобщи новината, майката на младата жена е ирландка. Ирландският премиер Лио Варадкар потвърди, че е запознат със случая.