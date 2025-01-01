Украински шофьор с 2,23 промила алкохол катастрофира в Слънчев бряг, съобщиха от полицията.

На 14 август в Районно управление - Несебър е получено съобщение за възникнал пътен инцидент на главната алея в Слънчев бряг срещу хотел.

Водач на автомобил, с украинска регистрация, управляван от украински гражданин, движейки се по главната алея в посока Несебър, навлиза в разделителния остров и се удря в разделителната мантинела. Водачът е тестван за употреба на алкохол, като дрегера отчел - 2,23 промила. Водачът отказал да даде кръвна проба за изследване.

Задържан е за срок до 24 часа, а автомобила е иззет. По случая е започнато разследване.