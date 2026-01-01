„Водоснабдяване и канализация (ВиК) – Шумен" ООД уведомява своите клиенти, че поради авария в Помпена станция „1300“ днес се преустановява водоподаването към областния град, съобщиха от пресцентъра на дружеството, предаде кореспондентът на БТА в Шумен Станимир Савов.

Оттам уточниха, че към момента на спиране на водоподаването към града, около 16:00 часа, резервоарите са пълни.

Част от Шумен остава без вода заради авария

ВиК-Шумен се извинява на своите клиенти за неудобствата в резултат на аварийните ремонтни дейности и ще информира за хода на ремонта, допълниха от пресцентъра на дружеството.

В отговор на въпрос на репортер на БТА, от пресцентъра на ВиК - Шумен казаха, че към момента не могат да се ангажират с прогнозен час, в който ще бъде възстановено водоподаването.

Водоподаването към високата и най-високата зона на Шумен бе спряно поради авария на 11 февруари, но бързо бе възстановено.