Водоподаването към високата и най-високата зона на Шумен ще бъде спряно поради авария на улица „Ген. Скобелев“ №8 в града, съобщиха от пресцентъра на „Водоснабдяване и канализация (ВиК)".

Поредна авария: Част от Шумен е с нарушено водоподаване

Аварията се очаква да бъде отстранена до 17:00 часа. Дотогава без вода ще бъдат абонатите в районите на пожарната, болницата, Томбул джамия, в кварталите „Гривица“ и „ Боян Българанов“, около хотел „Шумен“ и на ул. „Владайско въстание“ в града.

Част от квартал „Дивдядово“ бе без вода на 4 февруари, а заради планов ремонт бе спряно водоподаването към Каспичан на 29 януари.