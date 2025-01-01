Нарушено ще бъде водоподаването в района на железопътния мост на бул. „Симеон Велики" и по високите части на кв. „Тракия" в Шумен заради възникнала авария на главен водопровод на булеварда, съобщиха от пресцентъра на „Водоснабдяване и канализация (ВиК)" ООД.

От водопреносното дружество се извиняват за неудобствата и допълват, че ще информират клиентите за хода на ремонта.

Спират водата към високите зони на Шумен

От ВиК не се ангажират с точен час за отстраняване на аварията.

Водоподаването към висока и най-висока зона на Шумен бе спряно и на 21 октомври заради изграждане на водопроводни връзки.