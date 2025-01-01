Водоподаването към висока и най-висока зона на Шумен ще бъде спряно на 21 октомври от 10:30 до 15:30 ч., съобщиха "Водоснабдяване и канализация (ВиК) – Шумен" ООД на сайта на дружеството. Водоподаването ще бъде преустановено заради изграждане на водопроводни връзки, изпълнявани от външна фирма на ул. "Ген. Драгомиров" бл. 13 и бл. 14, в кв. "Боян Българанов".

Водоподаването ще бъде спряно в районите на Пожарната, ул. "Владайско въстание", Томбул джамия, Многопрофилната болница за активно лечение - Шумен, кв. "Гривица", района около хотел "Шумен", кв. "Боян Българанов".

БТА

Едновременно с това ВиК – Шумен ще извърши планови ремонти на водопроводи на ул. "Червена стена" № 34 и ул. "Самара", бл.10.

ВиК – Шумен се извинява за неудобствата и ще информира своите клиенти за хода на ремонта, пише в съобщението на сайта на дружеството.

В началото на месеца с нарушено водоподаване бяха високата и най-високата зона на Шумен, поради лоши климатични условия и повреда в електрически съоръженията на "ЕРП Север" и липса на електрическо захранване в помпени станции при 3-ти и 5-и подем. Водоподаването в кв. "Еверест" и други райони на Шумен бе преустановено и на 12 септември.