Майка на малък пациент на Националната кардиологична болница събра и дари средства на Клиниката по детска кардиология, съобщиха от лечебното заведение.

Историята започва преди повече от година. Още в третия месец на бременността си Станила Чоканова разбира, че бебето, което очаква, расте със стеснение на аортата. Следват месеци на непрекъсното проследяване от специалисти от столична АГ болница. Но дни след като малката Рая се появява на бял свят, грижите за живота й са поверени на лекарите от Националната кардиологична болница, които извършват животоспасяваща операция. Интервенцията е успешна и през следващите месеци детето бързо се възстановява.

Станила Чоканова е художник и в знак на благодарност към лекарите, тя организира благотворителна изложба под наслов „Пулсът на сърцето“. Датата на събитието не е избрана случайно - на първия рожден ден на Рая. Със събраните средства Станила подпомага дейността на Клиниката по кардиология, осигурен е специален анестезиологичен перфузор-апарат за прецизно дозиране на анестетици, използван в катетеризационна при диагностични и интервенционанни процедури. Част от дарената сума е предназначена и за лечението на друго дете.

Днес малката Рая е добре, играе неуморно и радва своите родители. „Благодаря специално на проф. Анна Канева, началник на Клиниката по детска кардиология за нейното мило отношение и майчина грижа в тези моменти на очакване. В клиниката виждах млади, мотивирани лекари, които обичат силно своята професия. Усещах през цялото време внимание и уважение“, споделя Станила.

Дарението й е прието лично от изпълнителния директор на болницата, д-р Красимир Джинсов, който изразява благодарност за подкрепата към Клиниката по детска кардиология. Инициативата на Станила Чоканова е пример за обществена ангажираност и признателност към медицинските специалисти.