Свободата на България има своята дата - 3 март. Ден на памет, обединение, и преклонение пред българския трибагреник. И тази година Община Стара Загора превръща този ден в честване на достойнството и силата на българския дух и всенародното признание.

Поредица от инициативи насищат празничната програма за отбелязване на националния празник. Честванията ще започнат в 9:00 часа с Молебен за България в Катедрален храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“. В 10:15 часа ще бъдат положени венци и цветя пред паметниците, посветени на Освобождението, съобщиха от Общината.

От 10.30 ч. на площада пред Община Стара Загора ще се състои тържествен ритуал за издигане на националното знаме на Република България. В 11:00 часа тръгва Паметното шествие „За свободата… да развеем българското знаме!“ с националния трибагреник към Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“. В 11:45 часа ще се проведе общоградското честване „Пред падналите за България - поклон!“, с поднасяне на венци и цветя.

В 12.00 часа на специално изградена сцена пред Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“ започва празничен концерт на ансамбъл „Българе“. В 17:00 часа Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“ ще бъде огласен от мистичните ритми на група „Вакали“ и пленителния глас на Нели Петкова.

Кулминацията на Националния празник ще бъде специалното 3D мапинг шоу „Памет“, посветено на Стара Загора - Градът - герой и неговата история, което започва в 18:00 часа Уникалният проект, създаден от екипа на мащабния фестивал за светлинно изкуство LUNAR, ще се разгърне със силата на съвременните визуални ефекти върху внушителния и респектиращ комплекс „Бранителите на Стара Загора“ и ще представи хилядолетна история на нашия град, неговата гордост и непреходност.