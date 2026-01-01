България спечели историческа първа титла на Европейското отборно първенство по бадминтон за жени в Истанбул (Турция), предаде Gong.bg.

Националките, водени от Петя Неделчева, победиха на финала фаворита Дания с 3:1.

За страната ни това е първо злато и общо трети медал в историята на отборно жени и първи от десет години насам след среброто през 2016-а и бронзовото отличие през 2014-а.

Освен това, България си гарантира участие и на Световното отборно първенство по бадминтон за жени, което ще се проведе в Дания в края на април.