Днес и утре окръжният съд в Плевен ще заседава по делото за катастрофата, при която на 31 март миналата година загина 12-годишната Сияна. Обвиняем е 65-годишният Георги Александров.

Делото за смъртта на 12-годишната Сияна влиза в нов етап – очакват се ключови разпити

Очаква се да бъде изслушано едно от най-важните доказателства за този тип дела - автотехническата експертиза, изготвена от проф. Станимир Карапетков. Той беше обвинен от бащата на загиналото момиче, че е в конфликт на интереси с адвоката на виновника за катастрофата.

Делото „Сияна“: Протест за справедливост в Плевен, ще бъде поискана и нова автотехническа експертиза (СНИМКИ)

От своя страна, Карапетков поиска отвод като експерт по делото, тъй като щял да съди бащата на загиналото дете - Николай Попов. Съдът обаче прецени, че това не влияе на делото и утре в съдебна зала ще се изправят и двете страни в конфликта.

До момента по делото са проведени шест съдебни заседания. Разпитани са свидетели и вещи лица, изготвили психолого-психиатрични и съдебномедицински експертизи. Очаква се заключението по автотехническата експертиза, която е ключова за изясняване на механизма на произшествието.

Обвиняемият Георги Александров има множество нарушения на Закона за движението по пътищата и е бил санкциониран неколкократно, включително и с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента е с мярка „задържане под стража“.