Граждани се събраха пред Съдебната палата в Плевен на протест срещу войната по пътищата и за справедливост по делото за катастрофата, при която на 31 март 2025 г. загина 12-годишната Сияна Попова.

Пред медиите бащата на Сияна Николай Попов заяви, че ще отправят искане да се възложи нова автотехническа експертиза. Ще настояват тя да бъде тройна и комплексна.

БТА

За дядото на Сияна, Попов съобщи, че е в много тежко състояние и не може да участва в делото. Според бащата на загиналото момиче предстоящите през февруари заседания няма да се състоят. Делото ще се отложи, ще стане като всички останали дела за такъв вид престъпления и ще се продължи една-две години. Според Николай Попов причината е поведението на вещите лица.

По думите му срещу него ще бъдат заведени дела, които нарече „дела-бухалки“. Те обикновено са за големи суми, за да оказват натиск. Попов мисли, че хората и истината са на негова страна. Не го е страх от подобни дела и ще продължава да говори.

В протеста в Плевен се включи и Петя Иванова от сдружение "Ангели на пътя". Тя каза, че родители от сдружението години наред се борят този ад по пътищата да спре и безумието с безкрайните дела и тяхното проточване с години също да приключи. Тя напомни за дела, които се проточват по осем-девет години. Децата станаха заложници на институции, които не искат да се размърдат, допълни тя.

"Затова се обединяваме всички това безумие да спре. Призовавам обществото да застане и да защитим правото на живот на всяко едно българско дете. Това безумие трябва да спре", каза още Иванова.

По-късно в Окръжния съд в Плевен започна шестото заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Обвиняем по делото е шофьорът на товарния камион, чието прикачено полуремарке при завой навлезе в насрещната пътна лента и удари автомобила, в който се е возила Сияна.

Шофьор на автомобила бе дядото на детето. Катастрофата стана на 31 март миналата година в участък от пътя Бяла-Ботевград в условията на дъжд, мокър асфалт и неравна пътна настилка, посочват от съда.

В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на нейния дядо. Подсъдимият е с множество нарушения по Закона за движение по пътищата. В момента той е с мярка за неотклонение "задържане под стража", допълват от съда