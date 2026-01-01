В Окръжния съд в Плевен ще се състои шесто заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова, съобщиха от пресцентъра на съда.

Очаква се да бъдат разпитани вещите лица, изготвили заключение по назначената по искане на защитата допълнителна психолого-психиатрична експертиза.

Заседанието е насрочено за 10:00 ч. Половин час по-рано пред Съдебната палата отново е насрочен протест. „Очаквам ви пред Окръжен съд – Плевен. В името на Сияна и на всички жертви на пътя това безумие трябва да спре“, написа в профила си във Фейсбук вчера бащата на детето Николай Попов.

Обвиняем по делото е шофьорът на товарния камион, чието прикачено полуремарке при завой навлиза в насрещната пътна лента и удря лекия автомобил, в който се е возила Сияна. Шофьор на автомобила е бил дядото на детето. Катастрофата стана на 31 март миналата година в участък от пътя Бяла – Ботевград в условията на дъжд, мокър асфалт и неравна пътна настилка, посочват от съда.

В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на нейния дядо. Подсъдимият е с множество нарушения по Закона за движение по пътищата. В момента той е с мярка за неотклонение "задържане под стража", допълват от съда.

На заседанието по делото, което се състоя през ноември миналата година, бяха разпитани шестима свидетели, както и вещите лица, изготвили заключения по назначените съдебно-химическа, психолого-психиатрична и съдебно-медицинска експертизи.