пожар
пожар / БТА

Един човек загина, а 13 бяха ранени при пожар, избухнал вчера в търговски център в град Мариб, в Йемен, съобщи държавната новинарска агенция САБА, цитирана от Асошиейтед прес.

 

 

Пожарът е унищожил търговския център и е нанесъл щети на близките магазини, добави САБА. Жертвата и пострадалите са вследствие на задушаване, се посочва в съобщението.

 

Алексей Маргоевски/БТА
Последвайте ни

Свят