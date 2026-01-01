Един човек загина, а 13 бяха ранени при пожар, избухнал вчера в търговски център в град Мариб, в Йемен, съобщи държавната новинарска агенция САБА, цитирана от Асошиейтед прес.
#مارب— ابوفهيد (@binshafloot) February 15, 2026
حريق 🔥 ضخم يلتهم مركز ابن الحاج التجاري في وسط مدينه المجمع عاصمة محافظة #مارب
ادى الحريق الى وفاة طفل واصابة اكثر من ١٩ شخص اثر حريق واختناق جراء الحريق الذي اندلع
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يعوضه خير وصالح pic.twitter.com/AyTmepDxQX
Пожарът е унищожил търговския център и е нанесъл щети на близките магазини, добави САБА. Жертвата и пострадалите са вследствие на задушаване, се посочва в съобщението.