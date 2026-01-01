Намушкаха с нож жена в Дупница. Инцидентът е станал около 04:00 часа, съобщи за БТА Катя Табачка, говорител на Областна дирекция на МВР в Кюстендил.

Пострадалата заедно с приятелка си говорели в беседка в парка на Дупница, когато до тях се приближил мъж, който им поискал пари и ги заплашил с нож. Жените били склонни да му дадат, но той посегнал и намушкал едната в областта на корема, посочи Табачка. Жената е настанена в болнично заведение в София с порезна рана в областта на корема.

Работи се по изясняване на факти по случая, образувано е досъдебно производство, допълни Табачка.