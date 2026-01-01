„Гласуването на ветото на президента върху промените в Изборния кодекс ще съвпадне с насочването на изборите, което се очаква да бъде на 18-19 февруари. Трябва да се обмисли как да има минимални промени във формирането на секциите. Разчитам БСП да покаже не само партиен егоизъм но и национална отговорност“ - това заяви в ефира на БНТ председателят на ПГ на "БСП-Обединена левица" доц. Наталия Киселова. Тя критикува и поведението на вътрешния министър на фона на случая "Петрохан".

Тя припомни, че е имало желание за много промени в Изборния кодекс, включително и на начина на гласуване много близо до изборите, на което БСП-ОЛ се е противопоставила категорично, включително и с отказ от регистрация в пленарна зала, за да няма заседание.

По думите ѝ второто желание за промени е дошло от „Възраждане“ за ограничаване на броя на автоматично отваряне секции и да останат само възможностите със заявление и то до 20, както предложение за формиране на МИР „Чужбина“. „В рамките на групата имахме разнопосочни мнения и ще обсъдим отново въпроса. Личното ми мнение е, че не трябваше сега да се правят промени относно правилата, по които да се упражнява правото на глас, а само да бъде отложен МИР „Чужбина“, обясни конституционалистът.

„БСП гледа реалистично на ситуацията в партията, коалицията и в парламентарната група. Това е начинът, по който всяка партия и коалиция трябва да оцени ситуацията, в която се намира самата тя, държавата и обществото и да има куража да признава, че са допускани и грешки“, заяви Киселова попитана за промените в левицата.

Те бе категорична, че БСП-ОЛ и нейните министри са се държали коректно и са били предвидим партньор. „За съжаление партньорите ни не се държаха както би трябвало в едно съвместно управление. Става въпрос не само за Споразумението на съвместно сътрудничество, но и за конкретни позиции, които са отстоявани и решения, които са вземани по начин, който не предвижда предварителни разговори“, каза още председателят на ПГ на левицата.

Тя заяви, че ГЕРБ има стремеж да доминира, но когато тръгваш с партньори и искаш пътят да е дълъг, няма как темпото да се определя само от един.

По повод рокадите в ръководството на парламентарната група на левицата Киселова заяви, че Зарков е предложил да има промяна и с Драгомир Стойнев са решили той да се оттегли като председател на групата и да остане заместник-председател на парламента. Това показва един стил на политическо поведение, който трябва да бъде не само не само за БСП, но и за всички партии.

„В групата решенията се взимат в диалог и народните представители от левицата показваме, че сме разчели знака даден от Конгреса на партията. „Ние показваме знания, умения, кураж и винаги отговорност“, категорична бе тя.

Според нея след подаването на оставка на правителството министрите на ГЕРБ липсват. Наталия Киселова коментира, че за съжаление през седмицата извън фокуса на медиите и обществото е останало изслушването, което се е провеждало два дни в Народното събрание по повод повишаването на цените. „Отговорите представени в пленарна зала не отговаряха на висотата, на която трябва да е един български министър“, коментира тя. По въпроса за причините за покачването на тези цени, председателят на ПГ на левицата подчерта, че при нужда от отговори министърът на икономиката и индрустията вади 5 листа и според тематиката на въпроса чете от някое от листчетата.

“На въпрос дали са необходими законодателни промени, той заяви, че народните представители имат право на законодателна инициатива. Няма как да си на тази позиция и да не знаеш причината за повишаване на цените на стоките от първа необходимост“, каза още тя.

Доц. Киселова посочи още, че министърът на вътрешните работи цяла седмица е бил в чужбина, докато цялата държава се тресе от потресаващ криминален случай. „Заместник-министър от квотата на БСП отговаря на въпросите, без това да е в неговия ресор. Киселова допълни, че по случая от Сливен, касаещ спор между родители, отново заместник-министър от БСП е застанал да отговаря на появилите се въпроси.

„Не може винаги едни да искат да излизат сухи от водата и други да са виновни. Дори в края на съвместното управление се правят опити да се стоварва върху БСП цялата отговорност, което само показва страха, че левицата ще се окопити и ще покаже добри резултати“, наблегна тя.