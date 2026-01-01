„БСП винаги ще бъде на страната на антифашизма и никога няма да позволи да бъде забравена онази страница от историята, която е сред най-срамните за нашата страна. БСП винаги ще бъде до всеки, който защитава свободата и ще бъде срещу всеки, който иска да я отнеме от другите. За мен ще бъде чест да вървя днес редом с всички вас“. С тези думи се обърна председателят на НС на БСП Крум Заркова към събралите се участници в шествието "Не на фашизма! Хора, бдете!", което организира Градският съвет на БСП - София заедно с Българския антифашистки съюз.

БСП

„Няма как да приемем, че съюзът на България с нацистка Германия е светла страница на патриотизъм и национален идеал, а не позор, че сътрудничеството с Хитлер е плод на националния елит, а не на национални душмани, че отхвърлянето на всяко чуждо мнение и мачкането на всяка свободна воля те прави добър българин“, категоричен бе председателят на левицата.

По думите му това, което се е случило вчера, тези пламъци, които огряват София всяка година, трябва да бъдат загасени и то не от дъжда, а от хората.

Крум Зарков е новият председател на БСП

‚Можем да ги изгасим хората, които сме тук, които говорим и не се примиряваме. Невъзможността на община и институции веднъж завинаги да сложат край на този срамен акт, нанася страхотен удар върху самата идея за демократична държава и отваря вакуум за тези, които искат държавата на Луков“, каза още Зарков.

Председателят на БСП - София Иван Таков, председателят на парламентарната група на "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА " доц. д-р Наталия Киселова, народният представител Нина Димитрова, председателят на коалиционния партньор АБВ Румен Петков и председателят на АБВ – София Христо Колев, председателят на БАС Евгений Белий, председателят на СБЖ Снежана Тодорова, председателят на Младежкото обединение в БСП – София Мартин Велев, проф. Искра Баева, социалисти и антифашисти се включиха в шествието. Преди неговото начало всички поднесоха цветя на Паметника на Незнайния войн.

Шествие и протест: „Луковмарш“ отново предизвика разделение в София (ВИДЕО/СНИМКИ)

"Нашата памет не е къса и помним ужаса на огромното фашистко зло през Втората световна война. Затова се поклонихме пред паметта на всички жертви на "кафявата чума". А с шествието заявихме, че няма да допуснем трагедията да се повтори, никога повече! Никой не е забравен, нищо не е забравено", заяви председателят на столичните социалисти пред събралото се множество.

Той добави, че именно паметта за геноцида през Втората световна война задължава всеки днес да отрече завинаги фашизма, расизма, ксенофобията, антисемитизма и всички други форми на дискриминация. "От години настояваме за забрана на парадите на омразата като "Луковмарш", както и на всякакви движения, действия и демонстрации на расова, етническа, религиозна нетърпимост и антисемитска пропаганда. За съжаление, всички наши призиви остават нечути“, сподели социалистът.

По думите му широкото затваряне на очите на българските правораздавателни органи пред откровеното потъпкване на нормите и законите неминуемо води до трагедии. Той подчерта, че обезсилването на държавата по този начин допуска избуяването на опасни идеологии, които рушат българското общество. „Смятам за наш дълг публично да се противопоставяме на всяка демонстрация на нацизъм и ксенофобия и категорично да осъждаме всички форми на фашистки и националистически прояви", заключи Иван Таков.