Вследствие на късо съединение трафопостът на ул. „Здравец“ (БКТП Стефка) в Марково е изгорял напълно, съобщиха от кметството. Без ток са 80 къщи, които е захранвал.

Аварийната група на EVN работи по отстраняването на повредата.

Поройните дъждове у нас затвориха пътища, предизвикаха наводнения и оставиха селища без ток (ОБЗОР)

Усилията им са насочени към възстановяване на електрозахранването поне на 20 къщи до полунощ. Работата им ще продължи до пълното отстраняване на аварията, но с оглед на големите щети по трафопоста, най-рано това ще стане до обед в утрешния ден.