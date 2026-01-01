Червен килим, шампанско, рози и много обич белязаха първото по рода си събитие „От сребро до диамант“ под знака на Международната седмица на брака в Гурково. Кметът на общината Кънчо Папазов покани на специално тържество семействата, които честват сребърна, златна и диамантена сватба през 2026 г.

„Гурково постави начало на една нова и красива традиция, която се провежда в близо 50 общини и над 30 държави. Инициативата събра на едно място 20 семейства, устояли на времето, и я превърна в емоционална среща между поколения, в която дългогодишните бракове почитаме с респект, радост и благодарност, същевременно подчертаваме значимостта на семейните ценности“, каза кметът, връчвайки с признателност на юбилейните двойки символични знаци „От сребро до диамант“, заедно с длъжностните лица по гражданските ритуали.

На тържеството присъстваха и ветераните в ритуалите Янка Михова и Мария Илиева, които стотици гурковски семейства свързват с прекрасните си сватбени спомени.

БГНЕС

Към красиво обещание за преданост, което да продължи, водено от любовта и от споделените радости и трудности на живота, завинаги – ги призова упълномощената днес да води ритуалите в Гурково Румяна Драганова. С умиление и трепет семействата повториха след нея заветното вричане и просълзиха всички присъстващи.

Тържеството премина със сватбени маршове, фолклор и спортни танци, с жестове на благодарност и хубави спомени.

„Гурково показва, че семейството е живият корен за сила и бъдеще. Често ме питат как се гради здрава община. Ето така, когато са стабилни нейните основи, т.е. вашите семейства, които са като непоклатим стълб на нашето общество и компасът за развитие“, каза кметът и покани семействата да се снимат до новоизградената арт инсталация - пейка на любовта в парка.

Празникът обедини традицията и съвременния прочит на брака като партньорство, доверие и общ път. Диамантените тайни на дълголетното семейство се крият зад завесите на любовта - мъдри решения, търпение, разбирателство, компромиси и споделена обич - така обобщиха най-възрастните, които тази година честват своите 60 години под венчилото. Те и първи се снимаха под символичното сърце в градския парк, заедно с най-младите двойки, които бележат своите сребърни години заедно.

С това първо издание в Гурково на Седмицата на брака, която в България се провежда за 15-и път от гражданското сдружение „Асоциация общество и ценности”, бяха включени и малчуганите от ДГ „Латинка“, които рисуваха с акварели и цветни моливи „Семейството през техните очи“, илюстрирайки задружност и обич.

„Посланието, което ни дават нашите първи герои в събитието с 25, 50 и 60 години брак е, че любовта, когато е споделена, тя е завинаги жива от сребро през диамант до благодат“, заявиха организаторите от Община Гурково.