Бившият министър на националната икономика на Казахстанбеше осъден наза убийството на съпругата си Салтанат Нукенова, предаде Ройтерс. Процесът беше широко отразен, като според наблюдатели той е бил лакмус за обещанието на президента на страната Касъм-Жомарт Токаев да изгради по-почтено и справедливо общество.

Kazakhstan are currently following the trial of former minister Kuandyk Bishimbayev charged with beating his wife Saltanat Nukenova to death.#kazakistan #currenctly #following #trail #former #minister #KuandykBishimbayev #charged #beating #wife #SaltanatNukenova #death… pic.twitter.com/EKpqL61iiL