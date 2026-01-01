Георги Димов и Димитър Шивиков
Георги Димов и Димитър Шивиков

Георги Николов Димов – кандидат за президент, и Димитър Атанасов Шивиков – кандидат за вицепрезидент са с № 1 в бюлетината за изборите на 25 октомври. 

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Президентски избори