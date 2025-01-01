Пожар гори в местността "Мечи камък" над брезнишкото село Горни Романци, съобщи за БТА директорът на Държавно горско стопанство (ДГС) - Брезник Юлий Сираков.

Сигнал за пламналия огън е подаден след 13:00 ч.

Пожарът на този етап се разраства бързо, а за това способства откритостта на терена. Към момента горят сухи треви в земеделски имоти, а пламъците постепенно навлизат и в горска територия. На терен са мобилизирани екипи от пожарникари, служители на ДГС - Брезник и ловци.

Сираков уточни, че ще се направи всичко възможно огънят да бъде овладян до довечера. За целта се очаква да пристигнат служители и от съседни горски стопанства, които да се включат като подкрепление в гасенето.