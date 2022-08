Потребителите вече имат oще една възможност да се насладят на иновативната ТВ услуга на Vivacom – ЕON, без да сключват срочен договор за нея. Клиентите могат да активират до две приложения за техните Smart телевизори и устройства, като ще получат и достъп до мобилното приложение на EON. Предплатената услуга се предлага онлайн на сайта на телекома.Сред основните предимства на новата услуга са това, че не са необходими приемник и потребителите могат да я активират веднага, без да е необходимо посещение от представител на Vivacom. Smart TV приложението се инсталира бързо и лесно на голям брой съвместими устройства от водещите производители на пазара: https://www.vivacom.bg/bg/eon/preporychani-ustrojstva . Любителите на пътуванията могат да се възползват от това, че получават и достъп до мобилното приложение на EON, за да гледат филми и сериали в богата видеотека на платформата навсякъде, по всяко време и от всяко устройство.Активацията и управлението на услугата се случват изключително бързо и лесно в онлайн платформата Моят Vivacom . Предплатената услуга се предлага в три пакета:EON LIGHT TV включва EON Smart TV приложение, мобилно приложение EON, 110+ канала, от които 40 HD, с архив до 7 дни назад. Пакетът включва още филмовия канал Vivacom Arena с голямо разнообразие от премиери, филми и сериали в HD качество, видео услугите на Nickelodeon, Discovery и History, както и Pickbox NOW – безкрайно кино забавление със световни и европейски продукции без прекъсване за реклами. EON LIGHT TV се предлага на промоционална цена от 19,90 лв. на месец за нови клиенти.EON FULL TV включва EON Smart TV приложение, мобилно приложение EON, 170+ канала, от които 55 HD, с архив до 7 дни назад. Пакетът включва още Vivacom Arena и Pickbox TV, които излъчват филми и сериали без прекъсване за реклами, както и видео услугите Arena Play, Pickbox NOW, Disney English и др. EON FULL TV се предлага на промоционална цена от 22,90 лв. на месец за нови клиенти.EON PREMIUM TV включва EON Smart TV приложение, мобилно приложение EON, 210+ канала, от които 80+ HD, с архив до 7 дни назад. Освен до Vivacom Arena и Pickbox TV, клиентите получават и достъп до внушителна видеотека с над 15 000 заглавия, сред които и съдържанието от HBO On Demand. Допълнително предимство на този пакет е наличието на спортните канали от DiemaXtra и MAX Sport Plus без допълнително заплащане. EON PREMIUM TV се предлага на промоционална цена от 46,90 лв. на месец за нови клиенти.ЕON е услуга, разработена от водещия център за високотехнологични иновации на United Group - United Cloud. Тя предоставя на абонатите си разнообразно съдържание и видеотека с хитови заглавия, иновативни функции, възможности за персонализация, за гледане на архив до 7 дни назад, в комбинация с високоскоростен оптичен интернет.Повече информация за EON може да откриете на https://www.vivacom.bg/bg/eon/eon-tv