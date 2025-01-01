по традиция ще предложи примамлива съпътстваща програма от кино-литературни срещи и събития. Сред гостите, с които зрителите на фестивала ще имат удоволствието да се срещнат на живо, са личности с многостранен талант и изяви в различни области на изкуството катосъобщиха организаторите на събитието.За 11 октомври оте планирана кино-литературната среща с нашумелия шведски писател, драматург и актьор Юнас Карлсон. Известен с ролите си в Кралския драматичен театър в Стокхолм и с филмовите си участия, Карлсон ще представи в София романа си „Дъждовният човек“, който вече има екранизация под режисурата на Ханес Холм с Роберт Густафсон в главната роля. Преведена на български от Стефка Кожухарова, тази затрогваща „история с розова градина“ и сюрреалистичен привкус запознава читателите с Ингмар Карлсон, сърдито старче, което живее в малко провинциално градче в Швеция, не общува с никого и отказва да спазва неписаните правила на местната общност. Непосредствено след представянето на книгата ще бъде показан филмът „ Стокхолмски истории“ на режисьорката Карин Фален. Освен че е съавтор на сценария, Карлсон изиграва една от главните роли в тази пленителна хумористична драма, преплитаща съдбите на петима души. Билети за събитието може да си набавите оттук: https://epaygo.bg/7395974525

, водещият ирландско-британски филмов продуцент, публицист, университетски преподавател, председател на Европейската филмова академия. Дауни е носител на отличието офицер на Ордена на Британската империя, а през 2022 г. университетът „Уорик“ му присъжда почетното звание доктор хонорис кауза за значителен принос към световното кино. В България е известен и като автор на приключенската мистерия „Златото на Истрия“, книга първа от трилогията „Цветовете на Истрия“.Тази есенще представи в София втората книга от поредицата, озаглавенаЕдна история за омразата, която покълва щедро в наранените сърца, и за нейната вечна съперница - прошката. Романът разказва за семейни загадки и тайни от миналото на едно хърватско семейство в три бурни исторически периода. Участта на тази фамилия е отражение на различните превъплъщения на една красива и изтерзана от човешки грешки страна и свидетелство за желанието на хората да вярват в нещо повече от тях самите. Премиерата на“ ще се състои на 27 октомври от 18:00 ч. в One Gallery на ул. „Дякон Игнатий“ 1а. Достъпът до събитието е свободен.

