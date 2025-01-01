Втора поредна година кино-литературният фестивалще изкушава зрителите с образцово италианско кино в рамките на модула Italian Screens , или „Ново италианско кино без граници“. Акцент в програмата е новият кинематографичен шедьовър на Марио Мартоне, многократно награждаван филмов и театрален режисьор и продуцент, една от най-интересните и открояващи се фигури в съвременното италианско изкуство. Още с дебютния си пълнометражен филм „Смъртта на един неаполитански математик“ Мартоне печели наградата на журито във Венеция през 1992 година, а през 1995 г. привлича вниманието на критиката в Кан с филма си „Тягостна любов“ по романа на

е биографична драма за Голиарда Сапиенца, една от най-значимите италиански писателки на миналия век. Едновременно психологически релефен и величествено красив, филмът беше част от оспорваното състезание за „Златна палма“ в Кан, както и предишната кинотворба на Мартоне, „Носталгия“ (2022). По думите на режисьора „Навън“ е драматична среща между душевността на една жена и един митичен град – Рим, с неговата съзерцателна атмосфера и съмнителна свобода, с монументалния дух и хаоса отвъд стените на затвора. Майсторска адаптация по романа „Университетът Ребибия“ на Сапиенца, „Навън“ завладява и с убедителна актьорска игра – главната роля се изпълнява от звездата на италианското кино Валерия Голино. Режисьорът Марио Мартоне лично ще открие второто издание на Italian Screens в София и ще представи филма на 15 октомври от 19:00 ч. в кино „Люмиер“. Специален гост на събитието ще бъде Роберто Стабиле, ръководител на специалните проекти в световноизвестната киностудия Чинечита̀ и директор на международните отношения в ANICA. Билети може да си набавите оттук: https://epaygo.bg/1991099522

е звездата в още едно премиерно заглавие от модула с италианско кино –, номиниран за две награди на тазгодишния кинофестивал във Венеция. Филмът изследва необичайната връзка между самотна учителка на име Джоя и неин ученик, зародила се в условия на социална безизходица. В програмата изпъква и новият филм на Паоло Дженовезе, примамливо озаглавен „Любовта е лудост“. Едоардо Лео и Пилар Фолиати са очарователен тандем в тази изключително духовита и ексцентрична комедия, посветена на романтичната любов и произтичащите от нея усложнения. Специално внимание заслужава интимната драма „Три сбогувания“ - новият филм на голямата испанска режисьорка Изабел Койшет, адаптация по роман на Микела Мурджа. А ценителите на експерименталното кино ще оценят високо удивителната кинематографична фантасмагория „Орфей“, осъвременена версия на мита за Орфей и Евридика, вдъхновена от творчеството на гениалния италиански писател Дино Будзати.

