Race for the Cure® е най-голямото благотворително спортно събитие в Европа в подкрепа на женското здраве. То помага на организациите и болниците за рак на гърдата да събират средства и да повишават осведомеността за това заболяване.всяка година, тези средства са от жизненоважно значение. Сега повече от всякога.Миналата година, въпреки ограниченията на COVID-19, десетки хиляди хора се регистрираха и тичаха или се разхождаха в квартала си със семейството, колегите и приятелите си. В Race for the Cure 2021 ще вземат участие 43 държави в цяла Европа в подкрепа на 31 организации, които се борят с рака на гърдата.Отново тази година, в някои страни може да сме физически разделени, но все пак можем да останем заедно и да се съберем, където и когато мерките за коронавирус ни позволяват. Можем да покажем на нашите общности, че сме по-силни заедно и че ще продължим да се борим с рака на гърдата.Пандемията отмени много важни моменти от живота ни, но нашата мисия не е отменена, както и Race for the Cure.Всяка година Race for the cure Bulgaria се провежда с цел да повиши информираността за рак на гърда и изграждане на здравна култура.През 2021 със събраните средства от Race for the Cure 2020 и се реализира Национална кампания за безплатни профилактични прегледи за рак на гърда „За теб, близо до теб“, която обхвана 17 града от 14 области в страната, като бяха прегледани 1606 жени.Заради високият интерес и добрият отзвук от Националната кампания и тази година събраните средства от Race for the Cure 2021: Pink week edition ще бъдат вложени в провеждане на Национална кампания за безплатни профилактични прегледи за рак на гърда в България.Повече регистрации, повече профилактични прегледи за рак на гърда в България.Race for the Cure Bulgaria 2021: Pink Week Edition ще се проведе от 26 септември до 3 октомври в Южен парк, София за тези от вас, които в този период са в столицата. Регистрациите са през този линк https://www.raceforthecure.eu/bg/Races/Race/Id/58 или на място в Южния парк, където можете да направите вашата регистрация.За всички останали, които не са в София от 26 септември до 3 октомври, могат да се регистрират отново през този линк https://www.raceforthecure.eu/bg/Races/Race/Id/58 , като индивидуални участници или да създадат свой отбор, в който да поканят семейство, приятели, колеги или познати. Да изминат избраната дистанция там където живеят, да се снимат и да качат снимки в социалните мрежи, като използват хаштаговете на събитието #RFTC2021 #STRONGERTOGETHER.Често задавани въпроси за Race for the Cure h ttps://www.raceforthecure.eu/bg/FAQ Фейсбук страница на събитието: https://www.facebook.com/RacefortheCureBulgaria