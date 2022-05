Най-големият международен фестивал за късометражно кино в Българиясе среща с българската и международна публика от 31 май до 7 юни. Фестивалът ще се проведе в Двореца на културата в Перник. Тази година 13 членно жури определя победителите в категориите за: най-добър игрален; анимационен; документален и експериментален филм в професионална и студентска конкурсна програми; питчинг сесия.е журналист, сценарист и режисьор с огромен опит в печатните медии, телевизията и киното. Носител е на наградата за режисьорски дебют на фестивала за документално кино „Златен ритон“, 2019 за филма „Икар от Кочериново“. Носител е на приза за сценарий на Българската филмова академия за „Съдилището“, 2015. В момента е и директор съдържание и бизнес развитие на вестниците “Телеграф” и “Мач Телеграф” и Telegraph online - част от Нова Броудкастинг Груп.е продуцирал пълнометражни и късометражни игрални филми, документални филми и един анимационен филм. През 2015 г. получава националната награда за своя принос към филмовата индустрия на Босна и Херцеговина. Член е на Европейската филмова академия и член на борда на директорите на Асоциацията на филмовите дейци в Босна и Херцеговина.печели 21 международни и национални награди за късометражните си филми. В момента работи по игрално-документален филм “Звуците на тишината” и по първия си пълнометражен игрален филм „Катар“.има късометражни филми награждавани и селектирани на фестивали като Кан, Берлинале (2008, 2009, 2010), Карлови Вари, Ротердам. Два от филмите му са номинирани от Европейската филмова академия. Първият му игрален филм „Един месец в Тайланд“, представен на Фестивала във Венеция, е удостоен с наградата на ФИПРЕССИ на София Филм Фест. Отличен е и като най-добър дебют на Международния филмов фестивал в Трансилвания. Вторият му игрален филм „Два лотарийни билета“ се превърна в един от най-успешните румънски филми в боксофиса. Третият - „Историята на един любовник“, бе разпространен от Netflix в над 30 държави. В момента четвъртият му пълнометражен филм е в постпродукция.

Член на журито е и. Нейният филм „Къде е Лоте?“ бе селектиран за 17то издание на Международния фестивал за късометражни филми IN THE PALACE, където получи наградата за Най-добър експериментален филм.спечели наградата за най-добра студентска анимация на миналогодишното издание на IN THE PALACE с „Нека светът не те носи“, а впоследствие и множество други, сред които и наградата Renato Guttuso на Международния фестивал на анимационния филм в Италия ANIMAPHIX.е режисьор, продуцент и съосновател на продуцентска компания “Портокал“. Режисьорският му дебют “Последните черноморски пирати” се състезава в над 30 международни фестивала, сред които и едни от най-престижните форуми за документално кино - HotDocs, DOK Leipzig и Visions du Reel. От 2015 г. Светослав е селекционер на международното състезание за документално кино на София филм фест.е член на документалния клон на Академията за филмови изкуства и науки. Режисира трилогия от филми за световната бежанска вълна. Първият – 50 FEET FROM SYRIA бе селектиран в шортлистата на Оскарите. Вторият – LIFEBOAT бе номиниран за Оскар и национална награда ЕМИ. Третият – HUNGER WARD също бе включен в шортлистата за Оскар и е отличен за най-добра режисура на Social Impact Media Awards.

е следващият член на журито. Първият му пълнометражен игрален филм "Случаят Хармс", е селектиран за Филмовия фестивал в Кан в последствие и печели похвали от журито на филмовите фестивали в Берлин, Манхайм, Йерусалим, Монреал, Торонто, Сан Франциско, Чикаго и Хонконг. Преподава в университета Уебстър, САЩ.продуцира ситкома „Извън обхват“, който се излъчва по черногорската национална телевизия през последните три години. Мести се в Люксембург и се присъединява към семейството на Wady Films, където работи като мениджър и изпълнителен продуцент на късометражни филми и най-новите игрални пълнометражни филми с международна копродукция.

пише сценарии за американски и британски компании, сред които BBC и Bazelev. Като продуцент работи по игрални и документални филми, сред които Four Lions, Leaving Neverland, The Day Shall Come и In The Shadow of 9/11.работи със Sardegna Film Commission по представянето ѝ на Берлинале, Международния филмов фестивал във Венеция и др. Работила е за италиански филмови продукции, сред които Loro на Паоло Сорентино на Indigo Film, I Wonder When You Will Miss Me на реж. Франческо Феи на Apnea Film и др.е заснел много късометражни филми и работи като технически координатор на фестивалите на турския филм в Хонконг, Либона, Пекин и Международния филмов фестивал в Малатия. От 2012 г. ръководи продуцентската компания KARE Film Production, а от 2015 г. е директор на фестивала за късометражни филми в Измир.

