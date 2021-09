изброи храните, които не трябва да се консумират от хората над 30-годишна възраст.в статия за Eat This, Not That говори за продуктите, които трябва да бъдат забравени след 30-та годишнина.На първо място, авторът съветва да се спре яденето на, което съдържа захар в огромни количества. Това правило важи за

Кои са най-вредните храни и напитки за здравето ни?

"Сладките безалкохолни напитки съдържат потенциално причиняващи рак цветове и е основният източник на захар в диетата", каза Смит.: месо с хрупкава коричка; сосове от соя и сирене; салами и хот -дог; чипс; маргарин; бекон; гевреци и бял хляб;продукти, съдържащи оцветители и консерванти; айс кафе; вегетариански бургери; консервирани плодове.Диетологът призовава да не се консумират и коктейли и бира, тъй като алкохолът може да причини безсъние, което да доведе до глад за храна на следващия ден. Освен това с течение на времето кожата губи своята еластичност и се появяват бръчки.Дана Лий Смит заключи, че премахването на тези храни ще позволи на човек да остарее "грациозно", както и да остане в добра форма.