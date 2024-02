ЕС призова TikTok да продължи усилията си за борба с дезинформацията

(UMG) изтегля. Лицензионното споразумение между социалната мрежа и лейбъла изтече в сряда и нова сделка не може да бъде постигната, съобщи BBC.Компанията предупреди, че ще изтегли песните си, сред които са тези наUMG заяви, че, която другите социални медии плащат за достъп до неговите песни.TikTok обвини UMG в представяне наВсички видеа, в които има музика на UMG, ще бъдат заглушени, ада бъдат създадени с тези песни.Вече липсват песни на изпълнители като Ариана Гранде и Кейти Пери. Били Айлиш, друг изпълнител на UMG, също има свалени всички песни, освен една. Песента й "What Was I Made For?", която беше включена във филма за Барби - чиито саундтрак беше публикуван от Warner Music Group." на Софи Елис-Бекстър, която стана хит след появата си във филма Saltburn, също не е достъпна.Неофициални, ускорени и забавени версии на песните все още могат да бъдат използвани.