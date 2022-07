Единственото копие на диск с песента "Blowin' In The Wind" на Боб Дилън, записан от певеца и автор на песни през 2021 г., беше продадено за 1,77 милиона долара на търг в Лондон, организиран от аукционна къща "Кристис", предаде Ройтерс.



Сумата очаквано надхвърли предварителната оценка, която беше между 752 000 и 1,2 милиона долара.



Дискът с първия студиен запис на фолклорната класика на Дилън от 1962 г. е записан в новия аудио формат Ionic Original. Търгът беше организиран от "Кристис" два дни преди 60-годишнината от записването на оригиналното парче.



Според продуцента Джоузеф Хенри, известен като Ти Боун Бърнет III, дисковете в новия формат улавят звука с по-добро качество, отколкото на цифров носител, CD или винил. Те са първият пробив в аналоговото възпроизвеждане на звук от над 70 години.



Съхраняван в изработена по поръчка специална кутия-чекмедже от орех и бял дъб, дискът е с гравирани подписи на носителя на "Грами" и Нобелова награда, музиканта и продуцента Ти Боун Бърнет III и мастеринг инженера Джеф Пауъл.



Говори се, че Боб Дилън е написал песента само за 10 минути в кафене в Гринуич Вилидж, Ню Йорк. Парчето е включено в албума "The Freewheelin" на Дилън от 1963 г.