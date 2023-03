Поведението на редкия лилав организъм, който се храни с паяци от вида Kwonkan eboracum, наподобява това на роднините му "зомбита", които се появяват в сериала The Last of Us.



Учените смятат, че са открили нова паразитна гъба, която се храни с паяци в дъждовните гори на Бразилия, предаде Гардиън. Редкият организъм принадлежи към група гъби, които заразяват безгръбначни животни и превземат тялото на приемника.



Изследователите заявиха, че няма доказателства, че новата паразитна гъба контролира поведението на паяците, преди да ги убие, подобно на роднините им гъбени зомби-мравки, които контролират насекомите и ги подмамват да напуснат гнездата си, за да отидат на места, където могат да разпространят спорите си, и станаха известни от пост-апокалиптичната телевизионна драма The Last of Us.



Гъбата е открита през ноември по време на теренна експедиция в горите северно от Рио де Жанейро с цел документиране на биоразнообразието в района и търсене на нови видове. Преди да бъде потвърдена като нов вид, тя ще се нуждае от официално научно описание.



"Това е наистина красиво нещо", казва д-р Жоао Араужо, бразилски миколог от Ботаническата градина в Ню Йорк, който е направил откритието, но все още не е решил как да го нарече. "Те заразяват паяците и това е един от много малкото кордицепси, които са лилави, което е страхотна особеност. Не знаем много за тази група гъби, защото е много слабо проучена. Този вид гъби са събирани много малко пъти в света, най-вече в Тайланд. Това вероятно ще бъде първият път, когато ще секвенираме подобен вид от Бразилия".



Атлантическите дъждовни гори са една от най-застрашените екосистеми в света. Някога тя е покривала 15 % от територията на Бразилия, но е силно фрагментирана, като в момента са останали само 20 % от първоначалната ѝ площ. Тя е гореща точка на биоразнообразието и може да се похвали с няколко вида, които не се срещат никъде другаде на Земята, включително маймуната Златист лъвски тамарин и Рисуваният дървесен плъх.



Експедицията, която е съвместна работа на Кралската ботаническа градина в Кю, Ботаническата градина в Ню Йорк, Ботаническата градина в Рио де Жанейро и други организации, включва експерти по растения, гъби, жаби, змии и птици, които искат да видят какво е останало в гората. Учените използват най-новите преносими технологии, за да секвенират генома на гъбата на място.



Те смятат, че по време на пътуването са направили още открития на гъбични паразити, но трябва да направят още проверки. Сред тях са паразитна гъба, която се храни с паяк, и друга, която напада бръмбари от тор.



"Новият вид, който атакува паяците, принадлежи към мегаразнообразна група гъбички", казва Араужо. "Познаваме около 1 % от нейното разнообразие, така че знаем много малко. Необходима е фундаментална научна работа, за да успеем да изследваме нови медицински съединения или да ги използваме за защита от вредители в земеделските култури."



Водещият изследовател, д-р Оскар Алехандро Перес Ескобар, и д-р Наталия Пржеломска, която е извършила секвенирането в полето, заявиха, че работата им ще подкрепи хипотезата за нов вид и може да се използва за ускоряване на идентифицирането на други видове в застрашени екосистеми.



Пржеломска каза: "В този случай е необходимо да се отбележи, че е възможно да се направи нещо повече: "Тук, в Кю, имаме достъп до големи машини за секвениране на ДНК и всякакви начини за получаване на данни. Това често е много по-трудно в страните с голямо биоразнообразие.



"Това, което беше наистина специално в тази екскурзия, беше, че можехме да отидем и да използваме някои от най-новите технологии за секвениране на ДНК заедно с хората, които работят там. Това е една малка стъпка в този наистина голям проблем с неравния достъп до технологии."