Засилен ще е контролът по спазването на противопожарните правила и забрани в района на Рилския манастир за празниците Голяма Богородица (15 август) и Успението на св.Иван Рилски (18 август), съобщават от Природен парк "Рилски манастир".

Тогава се очакват хиляди посетители към Светата обител, както и туристи в района, предава БНР.

Палене на открит огън в района е строго забранено. Забраната важи за цялата територия на парка, включително и за обособените места за отдих.

Високите температури и дори минимална небрежност могат да доведат до сериозни пожари, които представляват опасност за човешкото здраве и живот, да повредят или унищожат уникалната горска растителност; местообитанията на редки и защитени животински видове.

Екипи на ПП "Рилски манастир", на Регионалната дирекция по горите в Кюстендил, от Светата обители жандармерия ще следят за спазването на тези забрани.