Близките отношения между шефа на UFC Дейна Уайт и президента на САЩ Доналд Тръмп са напът да доведат до исторически резултат за смесените бойни изкуства. Очакванията са на 4 юли 2026 г. Белият дом да бъде домакин на събитие на ММА организацията. Моментът ще съвпадне с 250-годишнината от основаването на страната.

"Това определено ще се случи", потвърди Уайт пред CBS Mornings. Той допълни, че планира да се срещне с президента Тръмп и дъщеря му Иванка в края на месеца, за да финализира плановете. Служител на Белия дом потвърди новината пред "Би Би Си".

Това би бил първият път, в който в резиденцията на американския държавен глава ще се проведе подобно събитие. Големите мечти на феновете са свързани със завръщането на Конър Макгрегър, който от години не е влизал в октагона.

"Той ми каза, че се готви за завръщане и ще се бие в на събитието в Белия дом, а след това ще има и още един мач, след което ще реши как ще продължи в бъдеще", коментира Дейвид Фелдман, бизнес партньор на МакГрегър.