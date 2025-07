Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иска да организира ММА (смесени бойни изкуства) боеве от веригата UFC в Белия дом в рамките на събитията по случай 250-годишнината от създаването на САЩ, предаде ДПА.

"Във всеки от нашите национални паркове на местата на някогашните сражения и в историческите ни обекти ще има специални прояви в чест на "Америка 250", каза снощи Тръмп на събитието "Америка 250" по случай днешния национален празник на САЩ.

"Ще имаме бой от UFC - мисля за това - на територията на Белия дом. Имаме много място там. Боят ще е същият като в шампионата на UFC. Нещо от рода на 20-25 000 души (публика). Ще го направим, това е част от (честванията за) 250 (години САЩ)", отбеляза Тръмп.

🚨 BREAKING: President Trump announces there is going to a UFC FIGHT on the lawn of the White House for America’s 250th Birthday



We live in the absolute BEST timeline 🤣🔥 pic.twitter.com/ZdqoghAR5B