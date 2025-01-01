Замеждуса изписани стотици книги и измислени различни теории. Едни препоръчват по-свободно поведение, други - повече наказания, трети - приятелство, четвърти - проява на респект.Истината е, че всяко дете е уникално и със сигурност все още няма универсален отговор на този въпрос.Най-важното принае да има баланс.са две напълно различни сфери. Истината е, че ако отглеждаме нашите деца като приятели, всичко ще бъде много по-лесно за нас. Но ролята на родителя е много по-сложна. Децата освен от приятелско отношение се нуждаят от определяне на граници, дисциплина и ръководство. Ролята на родителите е да възпитават децата си, да ги учат и да ги коригират, когато те правят грешки.Така че, ако в самото начало ви приемат като приятел, почти невъзможно е да наложите ограничения или да бъдете в състояние да ги убедите в необходимостта от дисциплина, казва гръцката психоложка и педагог Елени Хадиараку.

ThinkStock/Getty Images

Според психологае важно децата да имат респект от родителите си:„Много родители в стремежа си да бъдат близки с децата си наистина им стават приятели, но детето се нуждае и от опора, от граници, от категорични ясни правила, от ясно "Не" по определени въпроси. Това формира емоционално здраво дете, а не-прави каквото искаш, както искаш, когато си искаш. Да, може да е според свободната му воля, защото се раждаме точно с този най-голям дар, но не за всичко".