С напредването на възрастта е естествено да забравяме дребни неща — името на нов ресторант, къде сме оставили очилата. Това може да е досадно, но само по себе си не е тревожно. „Лека забравяне е нормална част от остаряването“, заяви невропсихологът Кармен Каррион от Йейлския университет пред „Huff Post“.

Дори хора между 30 и 40 години започват да губят неврони, напомня неврологът Майкъл Розънблум. С времето ученето и запомнянето стават по-трудни, но когато забравянето пречи на ежедневието, това вече може да е знак за проблем. Експерти описват шест тревожни симптома:

1. Трудност да научавате нови неща

Нормално е да свиквате по-бавно с нов телефон или компютър. Но ако изобщо не успявате да разберете как работи дадено устройство или функция, това е червен флаг.

2. Затруднения с умения или задачи, които преди са били лесни

Забравени рецепти, проблеми с плащания, двойно плащане на сметки, неумение за прости сметки — всичко това може да е признак, че ежедневните дейности вече са предизвикателство.

3. Бързо забравяне на разговори

Нормално е да не помните всяка подробност, но не и да забравяте, че разговорът изобщо се е случил – след час или до края на деня.

4. Загубване на познати места

Да се объркате на непознато място е нормално. Но да се загубите по пътя към магазина или на обичайната си разходка е сериозен симптом.

5. Често повтаряне на едни и същи истории или въпроси

Ако повтаряте едно и също в рамките на деня или дори на минути, това подсказва проблем с краткосрочната памет.

6. Близките ви забелязват, че нещо не е както трябва

Хората около вас могат да уловят промените по-обективно от самите вас. Тяхната тревога не бива да се подценява.

Кога да потърсите помощ

„Сериозното и нетипично влошаване на паметта не бива да се игнорира“, заяви Каррион. Навременната диагноза подобрява шансовете за ефективно лечение.

Много хора чакат твърде дълго, предупреди Розънблум. Ако сте загрижени за себе си или близък човек, говорете с лекар.

Контролът на други заболявания като диабет и хипертония помага и за мозъчното здраве. Редовното движение, доброто хранене и грижата за психическото състояние също оказват ключово влияние.