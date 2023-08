NEWS 🚨: NASA's James Webb telescope has just dropped a new image of the famous Ring Nebula pic.twitter.com/IqVNCLHj9j — Latest in space (@latestinspace) August 22, 2023

New views of the Ring Nebula by @NASAWebb reveal intricate details, including a faint halo surrounding the nebula's outer layers. Studying planetary nebulas like this one can tell us more about the life and death of Sun-like stars. https://t.co/4Y19RckGth pic.twitter.com/4eqNkcBKFC — NASA (@NASA) August 21, 2023

Ring, ring!@NASAWebb is helping astronomers study the Ring Nebula in unprecedented detail with its infrared observations.



Hubble's view (left) from 2013 shows the nebula, which is the glowing remains of a Sun-like star, in visible light. Learn more ⬇️ pic.twitter.com/MT0EsnmNqO — Hubble (@NASAHubble) August 21, 2023

Космическият телескопзаснес невиждани досега детайли, съобщи сайтът на(ЕКА).е образувана от, изхвърляща външните си слоеве.е архетипна планетарна мъглявина. Обектът е познат и като M57 и NGC 6720 и се намира сравнително близо до Земята - на около 2500 светлинни години разстояние.са с безпрецедентна разделителна способност и спектрална чувствителност. Изображенията разкриват уникални детайли. Изображението от инфрачервената камера () показва сложни детайли от нишковидната структура на вътрешния пръстен. Изображението от другия инфрачервен инструмент (MIRI) показва детайли в концентричната структура на другите части от мъглявината.е съставен от газ, изхвърлен от умираща звезда в центъра на мъглявината. Тази звезда е напът да се превърне в бяло джудже - малко, плътно и горещо тяло, което е финалът на еволюцията при звездите като Слънцето.е сред най-забележителните обекти, които се наблюдават от. Открита е през 1779 г. от астрономитеи Шарл Месие и е включена в Каталога на Месие. Двамата астрономи са попаднали на мъглявината Пръстен, опитвайки се да наблюдават пътя на комета през съзвездието Лира.Наблюденията на мъглявината са част от програмата на телескопа.е съвместен проект на НАСА, ЕКА и Канадската космическа агенция.