Следващата неделя на сцената на "на музикалното състезание за имитатори. До него след гласуването на публиката стигнаха пет отбора.Но, кои от тях се очертават фаворити за спечелване на първия сезон на предаването?

Кой е новият български Елвис Пресли (ВИДЕО)

Ясни са полуфиналистите на „Звездите в нас“

Трите отбора, които получиха най-много гласове миналата неделя са отбор "", отбор "" и отбор "". Ако съдим по избора на публиката и ако разбира се продължат със силното си представяне, много вероятно именно някои от тези три тима да спечели надпреварата и голямата награда от 50 хил. лева.Те се възродиха и се завърнаха на сцената точно катоТрите девойки отпаднаха по-рано в състезанието, но журито имаше възможност да върне два отбора и. И го оправдаха напълно.Отборът постигна перфектна симбиоза между три жени, които са от. В отбор "Уитни Хюстън" влизат 22-годишнатаот Пловдив, която е общ работник, 17-годишната ученичкаот Панагюрище и 41-годишната музикална педагожка от Варна. Трите буквално размазаха журито и публиката с изпълнението си на баладата "One moment in time". "Много сте добри, нямам достатъчно богат речник да обясня колко добре се справихте. Не съжалявам, че избрахме да върнем точно вас", заяви възторжено Софи Маринова след изпълнението на трите мощни гласа.. Сърцето е пълно с емоция. Разтопихте ни и ни обгърнахте с кадифения глас на Уитни Хюстън", въздъхна емоционално друг член на журито - Виктор Калев. А Дони обеща да направят всичко възможно, да не ги пуснат повече да си тръгнат от сцената. Това си е заявка за сигурен финал, а защо не и за самата победа...Те. Присъствието им на сцената е толкова мощно и енергично, че накара Дони да възкликне след първото им изпълнение:Отбор "Уитни Хюстън" саот София на 36 години, дългогодишна певица от Представителния ансамбъл на въоръжените сили,на 32 г. от Тервел по майчинство и 30-годишнатаот София, която пее откакто се помни. Освен уникалните им гласове, трите дами винаги успяват даА щом запеят, във всеки тон може да бъде разпознат типичния музикален стил на американската певица.Изпълнението на триото, което изпя "We don't need another hero" буквално. "Когато чувам такива гласове много се вълнувам и си представям, че съм аз. Просто сте уникални! Браво, браво!", аплодира ги през сълзи ромската перла. "Прекрасно чувство е да видиш толкова. Велики сте и вдигнахте много здраво летвата за другите участници", поздрави ги и Тита, която също е член на журито на "'Звездите в нас".донесе място на полуфиналите на едноименния отбор, в който влизат 29-годишният куклен актьорот Гоце Делчев, пеещият инженерна 41 г. от Хасково и 66-годишният магазинерот Свиленград. Тримата, а на външен вид постигат изумителна прилика с Данчо Караджов.Излишно е да казваме, че умеят перфектно да изкарват на микрофона. Не случайно журито постоянно повтаря, че им е трудно да посочи кой от тримата в отбор асе въплъщава най-добре в амплоато на Йордан Караджов. "До някаква степен мога да кажа, че, защото вие пяхте на три гласа, а той колкото и да се мъчи никога няма да може да го постигне", пошегува се Дони.А, ако ви се слуша, трябва да знаете, че рок групите „Сигнал“ и „Тангра“ ще изнесат общи концерти в Габрово, Русе и Шумен в идните седмици. Музикантите ще се качат на една сцена на 29 ноември в Спортна зала "Орловец" в Габрово, на 30 ноември в „Канев Център“ в Русе и на 1 декември в зала „Арена Шумен“.За най-верните фенове за легендите на бг рок музиката пък предстои голямо събитие - на 14 февруари 2023 в НДК