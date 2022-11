в света за всички времена. Според данните на музикалната индустрия Кралят на рокендрола има междуимитатори.

Блестящ първи четвъртфинал на „Звездите в нас“

У нас до скоро имаше само един имитатор на американския певец - Цецо Елвиса. "" обаче ще променят този факт и са на път да родят не един, а. Отборът, носещ името на известния певец се яви на първите четвъртфинали на музикалното състезание. На сцената те изпълниха хита "Blue suedе shoes".Фаворит за титлата "бг Елвис" определено е 25-годишният. "Ако бяха снимали филма за Елвис в България, със сигурност щяха да те изберат теб за неговата роля", поласка Виктор Калев от журито по-младия си колега. А думите му са не са напразни, защото щом се качи на сцената Ясен буквално се преражда в Елвис Пресли - глас, танци, поведение, съблазнителни премрежени погледи.в средата на миналия век.Вторият претендент за титлата на българския Елвис е съотборникът на Ясен. Той сподели, че откакто участва в "Звездите в нас" почти всяка нощ се буди и си пуска да гледа и слуша музика на Краля на рокендрола. "Елвис е един от боговете на музиката, многолик образ. Казват ми, че, сподели младият музикален продуцент.Третият участник в отбор "Елвис Пресли" е. Вероятно ще си спомните, че освен музикална,- той е лидер на партия Българско национално обединение, която миналата година стана мандатоносител на Васил Божков, за да може избягалият в Дубай политик да се яви на парламентарните избори. Няколко години по-рано 42-годишният Георги Георгиев нашумя след като се снима за"Ако мога с това предаване да си намеря жена ще бъда най-щастлив", не крие надеждите си Готи.По света много от имитаторите на Елвис Пресли са превърнали това в своя професия, а

Guliver/Getty Images

Те се появяват още в средата на 50-те години на миналия век, точно. Първият известен негов имитатор е Карл „Чийзи“ Нелсън от Тексаркана, Арканзас, който през 1954 г. натрупа местни последователи по радио WLAC с изпълненията си на „That's All Right, Mama“ и „Blue Moon of Kentucky“. Нелсън дори, когато се срещат за първи път. Приятелството между Нелсън и Пресли е документирано в книгата „Елвис в Тексас“.Вторият известен имитатор е 16-годишно момче на име Джим Смит. През 1956 г., малко след като популярността на Елвис започва да нараства, Смит започва да имитира Кралят на рокендрола, танцувайки досущ като него на сцената.Според популярен мит,в местен ресторант в Мемфис малко преди смъртта си и заема трето място.