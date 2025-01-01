С наближаването на студените дни все повече домакинства се връщат към любимата традиция - приготвянето на туршии.
Сред тях безспорният фаворит са киселите краставички.
Топ 5 начина да превърнеш тиквата в гурме шедьовър
Ето една изпитана рецепта, която гарантира хрупкав и наситен вкус, достоен за всяка трапеза.
Необходими продукти:
пресни малки краставички
вода и сол - на литър вода - 2 супени лъжици сол
оцет - по желание, за по-изразен вкус
копър, чесън и няколко зрънца черен пипер
люта чушка за любителите на пикантното
Приготвяне:
Краставичките се измиват добре и се подреждат плътно в буркани. Между тях се слагат резенчета чесън и стръкове копър.
Залива се с гореща саламура от вода и сол, а за по-богат вкус може да се добави и малко оцет. Бурканите се затварят и се стерилизират за кратко.
Най-вкусните рецепти за неустоима лютеница - класика в буркан
Според кулинарите тайната на успеха е в свежите краставички и баланса между подправките. Оставени да отлежат поне седмица, те придобиват характерния хрупкав вкус, който превръща киселата краставичка в звезда на зимната трапеза.