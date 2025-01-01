С наближаването на студените дни все повече домакинства се връщат към любимата традиция - приготвянето на туршии.

Сред тях безспорният фаворит са киселите краставички.

Ето една изпитана рецепта, която гарантира хрупкав и наситен вкус, достоен за всяка трапеза.

Необходими продукти:

пресни малки краставички

вода и сол - на литър вода - 2 супени лъжици сол

оцет - по желание, за по-изразен вкус

копър, чесън и няколко зрънца черен пипер

люта чушка за любителите на пикантното

Приготвяне:

Краставичките се измиват добре и се подреждат плътно в буркани. Между тях се слагат резенчета чесън и стръкове копър.

Залива се с гореща саламура от вода и сол, а за по-богат вкус може да се добави и малко оцет. Бурканите се затварят и се стерилизират за кратко.

Според кулинарите тайната на успеха е в свежите краставички и баланса между подправките. Оставени да отлежат поне седмица, те придобиват характерния хрупкав вкус, който превръща киселата краставичка в звезда на зимната трапеза.