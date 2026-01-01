Изкуствено размножени екземпляри от защитения добруджански хомяк ще бъдат освободени в природата през пролетта в рамките на проект за подпомагане на оцеляването на вида, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе. Гризачите са отгледани в експерименталната база „Калимок“ на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към Българската академия на науките (БАН) в тутраканското село Нова Черна.

Експерти на екоинспекцията са извършили проверка на част от изкуствено размножените екземпляри. Те са обект на проекта „Живот за сокола“, изпълняван от научната институция с финансиране по програма LIFE+.

В момента хомяците са подготвени за зимен сън (хибернация), който започва през ноември и продължава до март. За разлика от много други животни те периодично се събуждат, за да се хранят. През пролетта ще бъдат освободени в земеделски земи, попадащи в защитени зони от европейската екологична мрежа „Натура 2000“.

Добруджанският (черногръд) хомяк е ендемичен вид, защитен от Закона за биологичното разнообразие и включен в Червената книга на България в категорията „уязвим“. Разпространен е в ограничен район от централната част на Дунавската равнина и Добруджа. Сред основните заплахи за оцеляването му са неподходящите земеделски практики и употребата на пестициди.

Чрез пилотния проект ще бъде натрупан опит за подпомагане на оцеляването на вида и адаптирането на изкуствено размножените екземпляри към естествената среда.

Биологичната експериментална база „Калимок“ е специализирано научно звено на ИБЕИ – БАН. Тя се намира в село Нова Черна, община Тутракан, област Силистра, в непосредствена близост до защитената местност Калимок-Бръшлен – една от най-значимите влажни зони по поречието на река Дунав.

Основана през 1995 г., базата функционира като ключов център за консервационна биология, екологични изследвания и практическо възстановяване на биоразнообразието в региона.