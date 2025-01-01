Не е случайно, че хората казват „смехът е здраве“ – оказва се, че той действа като мини-тренировка за сърцето.

Искреният смях не само оправя настроението, но и подобрява кръвообращението и имунитета. Според ново изследване на екип от Университета в Сао Пауло, хората, които се смеят поне по 10 минути на ден, имат по-добра циркулация на кръвта и по-ниско кръвно налягане.

Учените наричат смеха „естествен кардио фитнес“, защото сърцето започва да бие по-бързо, а белите дробове поемат повече кислород. Това подобрява кръвообращението и засилва имунитета – почти като при лека аеробика.

iStock/Getty Images

„Може да не изглежда сериозно, но смехът е вид здравословен навик. Той намалява нивата на стрес и дори може да помогне в превенцията на сърдечно-съдови заболявания,“ коментира д-р Марсия Таварес, водещ автор на проучването.



Така че следващия път, когато ви се прииска да гледате комедия или да разкажете смешна история – не се колебайте. Оказва се, че освен че правите деня си по-весел, всъщност „тренирате“ и сърцето си.