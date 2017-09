Секси престъпник с уникални очи завладя модния бизнес (СНИМКИ)

. Мекхи Аланте Лъки е от Севена Каролина и се прочу с. Чаровникът езаради кражба на коли. Арестуван е няколко пъти, включително и заНегови снимки се появиха в социалната мрежа и предизвикаха истински фурор. Към Мекхи, а в него се породило желанието да се развива в тази посока. „Моделството е много забавно, харесва ми“, споделя той.Моделът признава, че. Коментира криминалното си минало като грешка, от която се е поучил. „Кариерата ми сега е голям шанс за мен. Искам да се възползвам максимално от него и да работя упорито. Но това със „секси престъпника“ не приемам. Бях арестуван и лежах в затвора, но никога не съм бил затворник в класическия смисъл на думата.“, категоричен е той.Разказва, че, но никога не е предполагал, че визията ще му донесе слава и пари. „Очите ми винаги са привличали вниманието, но смятах, че това е нещо нормално. Не мислех, че ще ме направят известен“, посочва Лъки. Освен на модните си успехи,, която се роди през юни.

Най-сексапилният престъпник в света излезе от затвора (СНИМКИ)

The words to describe how buff Jeremy Meeks is do not even exist. pic.twitter.com/zUm43txdbg