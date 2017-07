С любов и тъга: Уилям и Хари по-искрени от всякога за принцеса Даяна (СНИМКИ)

Prince Harry revealed last phone call with Princess Diana and a heartbreaking moment at her… https://t.co/E2ipBcL7zf pic.twitter.com/V29x3ABVuB — Royal Fans News (@RoyalFanNews) 23 юли 2017 г.

Британскитеи разказват вза последния телефонен разговор, който са имали със своята майка - принцеса Даяна, преди смъртта й, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.Филмът "" излиза по случай 20-ата годишнина от смъртта на Даяна, която загина при автомобилна катастрофа в Париж на 31 август 1997 г.от гледната точка на двамата човека, които са я познавали по-добре от всеки друг и са я обичали най-много - нейните синове", заяви изпълнителният продуцент на филма Ник Кент.е бил съвсем кратък., а не да губят време да си приказват по телефона със своята майка, която била на почивка във Франция. Това и досега тормози Уилям и Хари, тъй като Даяна щяла да умре същата вечер.- "ще се видим скоро". Очевидно ако знаех какво щеше да се случи, нямаше да бъда толкова безразличен", казва Уилям във филма. "Но този телефонен разговор се е запечатал в ума ми толкова силно", заявява той.Хари казва, че последният разговор е нещо, за което ще съжалява, докато е жив. ", е невероятно тежко. Ще трябва да се боря с това до края на живота си", заявява той., ако имах дори най-малка представа, че животът й ще бъде отнет онази вечер", казва Хари.Филмът обръща внимание накато, но избягва по-противоречиви теми като. В него двамата принцове си спомнят за чувството за хумор на своята майка, а също за това как са приели новината за смъртта на Даяна и последиците от нея, както и за болката от развода на техните родители.