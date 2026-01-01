Разходка за необвързани събира хора, които търсят любовта без приложения и алгоритми. Вече седем години Цветелина и Виктор организират планински преходи, в които новите запознанства започват с общ маршрут, разговори и малко приключение. Стотици хора вече са се включили в инициативата, а за някои от тях една разходка се е превърнала в начало на връзка.

Зад идеята им стои нещо съвсем просто – да съберат хора, които са готови да се запознаят и да им дадат повод да прекарат един ден заедно. Без очаквания и без напрежение – просто общ маршрут и възможност хората да се опознаят.

„Разходките тръгнаха като една луда идея, Виктор каза да не го занимавам. Имах една клиентка, която ме потърси, защото беше приключила дълга връзка и беше изпаднала в тежка депресия. Работихме върху това какво може да направи, как да си отвори средата и тогава я попитах дали ходи на планина и тя ми каза: „Аз много обичам да ходя, но съм сама, приятелите ми са по двойки, съответно аз съм третото колело”, казва Цветелина Зидарова пред NOVA.

Защо внезапно се сещаме за човек, когото не сме виждали от години?

„С Виктор се разхождахме по една от пътеките и ми направи впечатление как хората се разминават, говорят си и как толкова лесно тръгват темите. Тогава му казах: „Ти представяш ли си да направим една разходка с необвързани хора. Всички знаят, че ти си готов и си отворен за комуникация. Ако си харесаш някой - супер, ако не – не губиш нищо”, допълва тя.

Днес вече са направили 123 разходки. А участниците не се подбират с алгоритъм. Според Виктор селекцията я прави самата планина. „Планината е място, където метеорологичните условия се променят. Има камениста пътека, може да е слънчево, да завали дъжд и още на този етап някои хора отпадат”, казва той.

Понякога самият маршрут се превръща в част от запознанството. Има въпроси и игри, а по пътя могат да се появят и неочаквани препятствия. „За да има общо преживяване и да се случи тази откритост, трябва да има общо предизвикателство, нещо, което групата да преодолява заедно”, казва още Виктор.

Цвети измисля и т.нар. „мисийки“. „Това са въпроси, които всеки един участник получава. Те са свързани с човешките отношения, с нуждите ни - как имаш нужда да бъдеш обичан, как запазваш страстта си във връзката”, допълва тя. А дори любовта да не се появи още на първия преход, остава преживяването, новите познанства и споменът за един по-различен ден в планината.