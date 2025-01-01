В свят, разкъсван от икономическа несигурност, климатични кризи и нарастващо насилие, усещането за тревожност и безсилие достига рекордни нива — особено сред младите поколения. Но едно шестгодишно изследване на Университета „Корнел“ в САЩ предлага изненадващо достъпен отговор на въпроса как да намерим щастието: като си поставим цел, която има смисъл.

От 2019 г. психологът Антъни Бъроу и екипът му реализират „Проекта Принос“ — инициатива, която предлага на около 1200 ученици и студенти дарение от 400 долара, за да осъществят „смислено действие“ – за себе си или за своята общност. Участниците са избирани на случаен принцип, без значение от идеята, а само от нейната изпълнимост. Психологическите изследвания преди и след участието показват ясно: онези, които са получили подкрепата, съобщават за осезаемо подобрение в своето благополучие, чувството за принадлежност и емоционален баланс. Дори малък жест, казват изследователите, може да промени начина, по който възприемаме себе си и света.

„Достатъчно е просто да формулираш лична цел — това само по себе си има лечебен ефект“, обясни Бъроу пред „Вашингтон Поуст“.

Младите хора не са егоисти

Резултатите от изследването опровергават популярното твърдение, че поколението Z е егоцентрично и твърде зависимо от телефонните екрани. Напротив – 95% от участниците са избрали действия в полза на другите: от раздаване на книги до организиране на обществени събития. „Младите не търсят внимание, а смисъл“, подчертава екипът на Бъроу.

Откритията от „Проекта Принос“ потвърждават изводите на десетки други изследвания: хората, които посвещават време и усилия на кауза по-голяма от самите тях, изпитват по-ниски нива на стрес, по-бавно когнитивно стареене и дори живеят по-дълго.

Психолозите и философите отдавна са единодушни – щастието не се намира в непрекъснато самонаблюдение, а в отдаване. Тази проста, но дълбока идея може да се окаже най-ефективната „терапия“ срещу съвременния хаос и непрестанното търсене на „лично усъвършенстване“.

Проектът вече се разширява на национално ниво в САЩ и вдъхновява образователни програми, които насърчават младите хора да откриват и формулират своите собствени житейски цели. Родителите също са приканени да разговарят с децата си за това кое наистина има значение — и да подкрепят дори малките им стъпки към промяна.

„Попитайте себе си — какво очаквам от света и какво светът очаква от мен?“, съветват изследователите. В свят, в който сме непрекъснато бомбардирани от тревожни новини, този прост въпрос може да се окаже ключът към истинското щастие.